Polícia Civil realiza duas ações contra o tráfico em Barra Mansa e apreende drogas

A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (dia 8), duas operações de combate ao tráfico de drogas em Barra Mansa. As ações foram coordenadas pelo delegado titular da 90ª DP, Marcus Montez, e contaram com apoio de policiais militares do 28º BPM/GAT 2.

Por volta das 15h, após monitoramento, os agentes localizaram um ponto de venda de entorpecentes no bairro Junqueira, área dominada pela facção criminosa TCP. Durante a abordagem, um homem de 41 anos tentou se desfazer das drogas, mas foi surpreendido e preso.

Com ele, foram apreendidas 6 pedras de crack, 12 trouxinhas de maconha e 15 tubos contendo cocaína. Um usuário que havia acabado de comprar entorpecentes também foi levado à delegacia e prestou depoimento como testemunha. Na delegacia, o suspeito confessou envolvimento com atividades criminosas. Ele será transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Apreensão no Vila Delgado

Mais tarde, por volta das 17h, outra ação foi desencadeada na Vila Delgado. As equipes apreenderam aproximadamente 1 kg de cocaína e materiais utilizados para a endolação da droga.

No momento da chegada das viaturas, os criminosos que atuavam na região conseguiram fugir, abandonando todo o material. As investigações prosseguem para identificar e prender os traficantes.

