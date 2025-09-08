Valença, Barra do Piraí e Volta Redonda têm 128 vagas de emprego abertas pelo Sine

O Governo do Estado divulga esta semana 2.951 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.456 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.505 vagas: 259 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.246 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

No Médio Paraíba, foram captadas 128 oportunidades nas cidades de Valença, Barra do Piraí e Volta Redonda, com remuneração média de um salário mínimo como, por exemplo, para agente administrativo, ajudante de estruturas metálicas e atendente de lojas.

Os maiores salários (R$ 4.554) estão na Região Metropolitana e são para os cargos de lanterneiro de automóveis (reparação), mecânico de máquinas pesadas, mecânico de motor à diesel, todos com experiência comprovada, nos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo. As vagas requerem Ensino Médio completo, com exceção para o cargo de  lanterneiro de automóveis, que pode ter o Ensino Fundamental incompleto.

Também há vagas para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete. Há 86 posições exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). As remunerações são de até R$ 6.072, para diferentes níveis de escolaridade.

Já na Região Serrana, todas as 271 ofertas de emprego são para o bairro de Várzea, na cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de caixa de loja, açougueiro, carpinteiro e faxineiro. Para quem tem experiência como subgerente de loja, existe ainda uma vaga para esta função no mesmo bairro, com salário que pode chegar até R$ 4.554.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 50,2% das vagas captadas são do setor de Serviços e 49,8%, do Comércio. Por nível de escolaridade, 35,7% das oportunidades requerem o Ensino Médio completo e 49,0%, o Ensino Fundamental completo. A maioria das vagas (73,2%) exige experiência.  A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

ESTÁGIOS – Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A fundação oferece, esta semana, 259 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br.

Já o CIEE oferece 1.246 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br

