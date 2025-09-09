Aluno de Rio Claro conquista medalhas de prata e bronze na OBMEP

Com apenas 13 anos, o estudante Igor Torres da Costa já tem motivos de sobra para se orgulhar. Morador de Rio Claro e aluno do 8º ano da Escola Municipalizada Aureliano Portugal – Estação de Lídice, ele conquistou duas importantes medalhas na 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP): bronze na etapa nacional e prata na etapa estadual.

A competição, que é a maior do Brasil na área da Matemática, mobilizou 18,5 milhões de estudantes de 5.564 cidades em todo o país. No total, participaram 56.513 escolas, e foram distribuídas 8.450 medalhas nacionais — sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze.

Participando da OBMEP pela segunda vez, Igor viveu um momento especial. “Na cerimônia temos muitas pessoas, mas quando cheguei em casa, na escola, e percebi que fui o único da minha cidade, isso sim foi muito emocionante”, conta o jovem, emocionado com a conquista.

Apaixonado por Matemática e por desafios, Igor já tem um sonho traçado: ser programador de jogos. Para ele, a OBMEP é mais que uma simples prova — é uma porta para o futuro. “Tem conteúdos mais avançados, que estou aprendendo agora. Como ganhador na etapa nacional, tenho ingresso no Programa de Iniciação Científica Jr., com aulas avançadas e bolsa de R$ 300. Se for ganhador, pode abrir muitas portas na sua vida”, explica, incentivando outras crianças a participarem também.

Quem acompanha Igor de perto sabe bem o quanto a conquista é significativa. O professor de Matemática, Henrique Maltez D Ornellas, reforça a importância da olimpíada. “A OBMEP representa uma grande oportunidade para jovens talentos acessarem programas e bolsas de estudo em instituições renomadas, ampliando seus horizontes acadêmicos e pessoais”, disse.

A escola onde Igor estuda também celebra o momento com orgulho. “É um reconhecimento não só do talento e dedicação dele, mas também do esforço coletivo da escola. A medalha do Igor mostra que, com incentivo e dedicação, é possível alcançar grandes resultados, servindo de inspiração para todos”, destaca Lindalva da Silva, diretora da Escola Municipalizada Aureliano Portugal – Estação de Lídice.

A secretária de Educação, Thaís Isabelle de Carvalho, vê na conquista um reflexo do compromisso da rede municipal com a qualidade do ensino. “Ter um aluno medalhista mostra que nossos estudantes podem alcançar resultados de excelência em nível nacional, mesmo diante de desafios”, pontua.

E o orgulho se estende a toda a cidade. O prefeito Babton Biondi fez questão de parabenizar o aluno e destacar o feito. “O talento do Igor mostra que nossos jovens podem brilhar em nível nacional. É uma alegria ver Rio Claro representada com tanta excelência e dedicação, e que isso inspire todos os cidadãos a conhecerem o verdadeiro potencial da nossa cidade”, finalizou.

Foto: Divulgação