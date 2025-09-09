VR: Furto de equipamentos interrompe atendimento no Centro Odontológico do Jardim Tiradentes

O Centro Odontológico Concentrado (COC), localizado no bairro Jardim Tiradentes, em Volta Redonda, foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira (dia 9). De acordo com informações ainda preliminares, criminosos levaram aparelhos de ar-condicionado e cabos da unidade, que fica na Rua 850 A, nº 10.

A prefeitura confirmou a ocorrência e informou que o atendimento odontológico está suspenso temporariamente, até que os equipamentos sejam repostos. Ainda não há previsão para a retomada dos serviços.

O caso está sendo registrado na delegacia da cidade, que investigará o crime.

Foto: Reprodução