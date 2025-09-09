Aproaço debate em Brasília impacto da Reforma Tributária sobre o setor do aço fluminense

Por
FOLHA DO ACO
-

A Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro (Aproaço) esteve em Brasília na última semana para uma agenda estratégica com o deputado federal e 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Cortês, reforçando a relevância da indústria do aço fluminense no cenário nacional.

O encontro teve como foco principal discutir os impactos da reforma tributária sobre o setor de processamento de aço, fundamental para a economia do estado, sendo o segundo maior produtor de aço nacional.

De acordo com o presidente da Aproaço, Haroldo Filho, a ida à capital federal representa mais do que a defesa de interesses setoriais: é a busca por segurança jurídica, competitividade e a preservação de milhares de empregos diretos e indiretos que dependem da cadeia produtiva do aço no Rio de Janeiro.

“O diálogo com os parlamentares é essencial para garantir que a reforma traga avanços sem comprometer a capacidade de investimento e crescimento das empresas. Atualmente, o cenário dos empresários é desafiador e pode alterar profundamente a configuração do setor metalmecânico no estado. Por isso é tão importante a Aproaço promover o tema no estado e em Brasília neste momento de regulamentação para apresentar caminhos e alternativas para que as indústrias não percam competitividade”, explicou Haroldo.

Impacto econômico e social da Reforma

O setor de processamento de aço reúne pequenas, médias e grandes empresas responsáveis por transformar o aço em produtos aplicados nas mais diversas áreas — da construção civil à indústria automotiva. No estado do Rio de Janeiro, a atividade tem papel estratégico, tanto na geração de empregos quanto na arrecadação tributária. No entanto, segundo o presidente da Aproaço, o fim dos incentivos fiscais, aliada a grande crise de consumo que impacta a indústria, já vem surtindo efeito na empregabilidade e na arrecadação dos municípios.

“Os questionamentos sobre a reforma tributária e seu impacto financeiro sobre as indústrias precisam ser somados ao momento em que a economia do país atravessa. Muitas empresas paralisaram seus investimentos, aguardando uma reação do mercado consumidor. Outras menores, já iniciaram uma redução no quadro de colaboradores. É uma reação em cadeia, que já chegou na ponta, gerando menos oportunidades para as famílias e queda de arrecadação de impostos para as cidades que tem na indústria um braço forte para sua economia”.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.