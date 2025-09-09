Detran RJ inaugura o primeiro posto específico do país para pessoas com deficiência visual

Com capacidade para atender 30 pessoas por dia, o posto vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 17h, atendendo alunos, professores e frequentadores do instituto. Em breve, será lançada a carteira de identidade em braile, para que o documento possa ser lido sem a necessidade de terceiros, promovendo a independência, a cidadania e a inclusão das pessoas com deficiência visual.

O presidente do Detran RJ, Vinicius Farah, falou do orgulho de inaugurar um posto de identificação civil numa instituição centenária e conceituada. “Em nome do governador Cláudio Castro, estou muito feliz em poder inaugurar um posto do Detran dentro de um instituto centenário, entregando dignidade, respeito e cidadania. É nossa missão fazer um Detran mais humano, mais próximo das pessoas, principalmente de quem mais precisa. Hoje é um dia histórico para o IBC e para as pessoas com deficiência visual que precisam de comodidade, facilidade e acessibilidade”, destacou Farah.

O diretor-geral do IBC, Mauro Conceição, agradeceu ao presidente Farah pela conquista. “Em 170 anos de existência, o instituto tem, pela primeira vez, esse tipo de serviço que o estado está oferecendo. Isso é inédito, é um tipo de prestação de serviço inigualável. Isso é fantástico!”.

A professora de braile Maria Luzia do Livramento, conhecida como Malu, que já foi aluna do instituto, elogiou a nova unidade. “Como minha carteira estava muito velha, tirei outra recentemente. Agora vou esperar chegar a carteira em braile, que será muito bem-vinda. É maravilhoso ter um posto do Detran dentro do instituto, vai facilitar muito a vida de todos”, disse a professora.

“A inauguração desta unidade reforça o compromisso do Detran RJ em garantir cidadania e autonomia às pessoas com deficiência visual. Queremos facilitar o acesso à documentação civil e assegurar que todos tenham seus direitos plenamente reconhecidos”, afirmou o diretor de Identificação Civil do Detran RJ, Pedro Paulo Thompson.

As pessoas com deficiência receberão a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que tem o CPF como número único de identificação, reconhecido em todo o território nacional, com o objetivo de dificultar fraudes. O documento no formato anterior será válido no país até 28 de fevereiro de 2032.

Foto: Alexandre Simonini/Detran RJ