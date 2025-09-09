Caminhoneiro foge após acidente em Itatiaia, é localizado pela PRF em SP e acaba multado em mais de R$ 2 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou, na noite da segunda-feira (dia 8), o caminhoneiro que fugiu após se envolver em um acidente no km 330 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A ocorrência envolveu duas carretas: uma baú, com placas de Vinhedo (SP), e uma porta-container, de Seropédica (RJ).

Segundo a PRF, a carreta baú colidiu na traseira do veículo porta-container e ficou imobilizada na faixa da direita. O motorista de 43 anos ficou preso às ferragens e foi socorrido pela CCR RioSP, sendo encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende com ferimentos. O condutor da carreta porta-container, de 45 anos, não permaneceu no local e seguiu viagem.

Com base em informações de outros motoristas, equipes da PRF em Lavrinhas (SP) conseguiram interceptar o veículo no km 25 da Dutra. Durante a fiscalização, foram constatadas diversas irregularidades: container transportado com os dispositivos destravados, pneus lisos, tacógrafo com aferição vencida e exame toxicológico do condutor fora da validade.

O motorista foi autuado por fugir do local do acidente, crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, e responderá em liberdade após assinar termo de compromisso. Além disso, recebeu multas que somam R$ 2.378,43. A carreta foi retida no pátio da PRF em Lavrinhas até a regularização.

Foto: Divulgação/PRF