Hospital H.FOA inaugura Centro de Estudos para estudantes da área da saúde

O Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) inaugurou um novo espaço que promete transformar a rotina dos estudantes da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) que atuam no hospital: o Centro de Estudos. Criado para ser um ambiente de descanso, convivência e aprendizado, o local é mais um passo no movimento de integração entre ensino e prática profissional, marca registrada do H.FOA desde sua incorporação à Fundação.

Totalmente reformado e projetado para atender os estudantes da área da saúde que desenvolvem atividades no H.FOA, o espaço conta com áreas para estudo individual e coletivo, além de estruturas para alimentação e descanso, permitindo que os alunos encontrem um ambiente acolhedor e adequado às demandas de uma jornada acadêmica intensa, oferecendo suporte em toda a rotina acadêmica no hospital.

Para o Diretor Executivo do H.FOA, Leonardo Prado, a inauguração marca mais um passo na consolidação do ecossistema educacional e hospitalar da instituição: “Receber os estudantes aqui sempre foi um dos nossos objetivos desde a aquisição do hospital. Reformamos todo o espaço para que ele fosse adequado e de qualidade. Estamos muito felizes em oferecer esse ambiente e, em breve, vamos ampliar para outros cursos da área da saúde”.

A iniciativa foi pensada para acompanhar as transformações que o H.FOA vem promovendo nos últimos anos, como a incorporação de novas tecnologias e práticas de inovação. Para a professora Ivanete de Oliveira, Reitora do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), o Centro de Estudos representa um avanço essencial na jornada acadêmica.

“O estudante precisava desse espaço, que é acolhedor e ao mesmo tempo estimulante. Aqui ele poderá descansar, discutir ideias, trocar experiências e desenvolver habilidades técnicas em um ambiente alinhado à inovação que o H.FOA já vem trazendo, como no caso das cirurgias robóticas. É a realização de um sonho”, destacou.

Além de oferecer estrutura física, o espaço também busca incentivar a troca de conhecimento entre os alunos, fortalecendo o aprendizado prático. O Diretor de Ensino do H.FOA, Igor Braz, explicou que a proposta vai além da infraestrutura.

“O Centro de Estudos é um local de convivência onde eles podem guardar pertences, se alimentar, estudar e descansar. Mas o mais importante é que será um espaço de interação, que pode gerar discussões técnicas sobre casos clínicos ou até conversas do dia a dia, ajudando os alunos a relaxarem e, ao mesmo tempo, aprender mais”, ressaltou.

Com a criação do Centro de Estudos, o H.FOA amplia o cuidado com quem aprende dentro do hospital. Mais do que um espaço físico, a iniciativa representa uma nova forma de acolher os estudantes, valorizando o tempo deles e oferecendo condições para que possam se dedicar à formação com mais tranquilidade. A ideia é que o ambiente se torne um ponto de encontro no dia a dia acadêmico, onde estudo, descanso e convivência caminham juntos.