Funcionário da Light sofre acidente grave em Volta Redonda

Um funcionário da concessionária Light ficou gravemente ferido após um acidente ocorrido no fim da manhã desta terça-feira (DIA 9), no bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda. O caso aconteceu na Rua Érica Berbet, enquanto a vítima realizava trabalhos de manutenção.

De acordo com a empresa, a equipe atuava em uma área devidamente sinalizada quando um veículo passou muito próximo ao local e provocou a queda do trabalhador, que estava em uma escada.

O profissional foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital São João Batista, onde permanece internado em estado grave.

Em nota enviada à Folha do Aço, a Light informou que acionou imediatamente os serviços de emergência após o acidente e reforçou que a área estava sinalizada no momento da ocorrência.

