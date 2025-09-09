Inscrições para o processo seletivo simplificado da Educação seguem até esta quarta



A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, comunica aos interessados que o último dia de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado será nesta quarta-feira (dia 10). O edital nº 002/2025 visa a contratação temporária de profissionais para atender às necessidades emergenciais da Rede Municipal de Ensino, com o preenchimento de vagas para os cargos de professor de Anos Iniciais, motorista e auxiliar de recreação.

Os profissionais devem acessar o site oficial da Prefeitura de Barra Mansa para se candidatar, onde estão disponíveis o edital completo e as instruções para inscrição. O processo seletivo tem como objetivo suprir a demanda emergencial de profissionais temporários, contribuindo para a continuidade dos serviços educacionais essenciais à população. O link para acesso ao processo de inscrição é: https://barramansa.rj.gov.br/seletivo-educacao-002-2025/.

A Secretária de Educação, Linamar Carvalho, reforça que, para garantir a participação no processo seletivo, é fundamental que os candidatos não deixem para última hora a realização da inscrição. “O edital contém informações detalhadas sobre os requisitos para cada cargo, os critérios de seleção e as etapas do processo. O processo seletivo tem caráter de contratação temporária, com contratos que atenderão as necessidades emergenciais da nossa rede de ensino, especialmente no início do período letivo”, disse.

Para mais informações, acesse o edital completo ou entre em contato com a Secretaria de Educação de Barra Mansa pelo telefone ou e-mail disponíveis no portal.

Foto: PMBM