Morador de Volta Redonda é preso suspeito de matar garota de programa em cidade mineira

Um homem de 29 anos, morador de Volta Redonda, foi preso suspeito de matar uma jovem de 19 anos na cidade de Ubá, em Minas Gerais. O crime aconteceu após um encontro marcado no último domingo (dia 7), que teria terminado em desentendimento relacionado ao valor de um programa sexual.

Segundo a Polícia Civil, a vítima comentou com uma amiga, por mensagens de celular, que o suspeito tinha fetiches considerados estranhos. Apesar da desconfiança, aceitou a proposta de R$ 700 para o encontro. Durante a madrugada, os dois teriam se desentendido, resultando em agressões.

O corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira (dia 8), em frente ao portão da residência do suspeito, na Avenida Olegário Maciel, no bairro Industrial, apresentando diversos hematomas no rosto. O cadáver estava enrolado em um lençol.

No imóvel, os investigadores localizaram manchas de sangue e vestígios de luta corporal. Após abandonar o corpo, o homem seguiu para o trabalho normalmente.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e as investigações seguem em andamento.

Foto: Divulgação