Barra Mansa é destaque nacional em edital do MEC com projeto de Educação Integral

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), obteve reconhecimento nacional ao ter o projeto ‘Rumos e Trilhas: Inovação e Sentido nas Escolas Integrais’ selecionado no Edital MEC nº 02/2025 – ‘Experiências Inspiradoras de Gestão e Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral’. A proposta, desenvolvida com atuação destacada da Assessoria de Educação Integral, representada por Daniele Balbino e Angela Costa, foi escolhida entre iniciativas de todo o país.

Como parte do processo de sistematização do projeto, Barra Mansa recebeu nesta segunda e terça-feira (08 e 09), a visita técnica dos professores Lucas Ramos Martins da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e Carlos Antonio Diniz Junior da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), acompanhados da estudante bolsista, Herika Marques Barcelos Lima. A equipe finaliza amanhã (10) as visitas a todas as quatro Escolas Vocacionadas do município, tendo como objetivo, conhecer de perto as experiências, dialogar com professores, estudantes, famílias e equipes da SME.

Com a seleção, o município passa a integrar todas as etapas de divulgação promovidas pelo Ministério da Educação, incluindo a publicação no Caderno de Experiências, a produção de vídeos documentais, a apresentação no Seminário Nacional de Educação Integral e ampla visibilidade na plataforma digital do MEC.

De acordo com Ângela da Costa Soares, diretora estratégica da SME, o projeto nasceu do desejo de tornar a escola pública um espaço mais significativo, onde os estudantes se sintam pertencentes, reconhecidos em seus interesses e potencialidades. “Em Barra Mansa, essa experiência responde ao desafio de construir uma educação integral, que vá além do tempo estendido, conectada ao território, às juventudes e aos novos sentidos de aprender. Desde 2022, investimos nas Escolas Vocacionadas, que oferecem formação diversificada nas áreas Socioambiental, Música, Tecnologia, Esporte e Agrotecnologia.”, destacou.

A assessora pedagógica, Daniele Araújo Balbino, reforçou o impacto da iniciativa. “Barra Mansa está à frente da região em educação integral. Mostrar um pouco do que realizamos é, além de um reconhecimento, é também entregar para o público e para a nossa nação e as próximas gerações, possibilidades de transformação e da educação que a gente tanto acredita que muda, transforma e salva. É uma oportunidade de inspirar outras redes e entregar ao Brasil possibilidades reais de transformação por meio dessa abordagem que amplia o olhar sobre o conhecimento e valoriza a formação ética, emocional e relacional dos estudantes”, afirmou.

Para a secretária municipal de Educação, Linamar Carvalho, o projeto reforça o compromisso do município com uma educação pública inclusiva, equitativa e conectada à realidade dos territórios.

– Oferecemos experiências pedagógicas significativas, com espaços ressignificados, integração entre teoria e prática e parcerias com instituições locais, artistas, profissionais e saberes comunitários. A escola torna-se, assim, um espaço de futuro, onde talentos e criatividade são reconhecidos e estimulados, ressaltou; acrescentando que a conquista foi celebrada por toda a Secretaria:

– É fruto do esforço coletivo da rede e um estímulo para seguirmos transformando a escola pública em um espaço de pertencimento e inovação, concluiu.

Foto: Chico de Assis