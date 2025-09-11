BM: Polícia Civil prende jovem em flagrante por tráfico de drogas no bairro Metalúrgico

Policiais da 90ª DP prenderam, na tarde desta quinta-feira (dia 11), um jovem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa, área conhecida pela atuação da facção Comando Vermelho.

Segundo a polícia, após monitoramento da região, os agentes identificaram o ponto de venda de entorpecentes e realizaram o cerco. O suspeito foi surpreendido enquanto realizava a venda de drogas próximo a um bar, ao lado da quadra poliesportiva, e não ofereceu resistência durante a abordagem.

Durante a ação, foram apreendidos 80 pinos de cocaína, 35 pedras de crack e 32 porções de maconha. De acordo com a Polícia Civil, o jovem confessou participação nas atividades criminosas e será transferido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.