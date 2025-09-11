Polícias Civil e Militar prendem traficantes de drogas e acabam com festa do crime em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) e policiais militares do 33º BPM prenderam cinco traficantes de drogas em uma festa, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os agentes também acabaram com o evento clandestino e apreenderam um adolescente.

Durante ação para combater o tráfico de drogas, os policiais localizaram uma festa, no bairro Caieira, que já durava cinco dias e, segundo informações de inteligência, contava com a presença de traficantes e menores de idade. Para evitar confrontos, houve o monitoramento dos alvos, que se deslocavam até pontos de venda de drogas e retornavam para o local.

Após abordagem, foram encontradas drogas expostas em uma mesa, que eram servidas livremente aos participantes do evento. Um dos criminosos, apontado como o responsável pela festa, pagava pelas drogas e bebidas que eram servidas, enquanto um companheiro fazia o traslado dos entorpecentes do ponto de venda até a festa.

De acordo com os agentes, outros dois capturados tinham mandados de prisão em aberto. Durante a ação, ficou constatado que eles auxiliavam o responsável da festa com a distribuição das drogas. Uma mulher que levou a prima menor de idade para o evento também foi presa. Além disso, um adolescente, com um mandado de busca e apreensão pendente, foi apreendido.

Todos os capturados foram encaminhados à delegacia. Os quatro homens presos responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Já a mulher responderá pelos crimes de corrupção de menores e entrega de bebida à menores.