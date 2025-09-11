Prefeito de Rio Claro cobra melhorias da Rio+Saneamento

O prefeito Babton Biondi se reuniu nesta quinta-feira (dia 11) na sede da Prefeitura de Rio Claro, com representantes da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) e da concessionária Rio+Saneamento. O encontro contou também com a presença dos secretários municipais de Governo, Marcos Valle; de Meio Ambiente e Agricultura, José Vicente de Almeida; e de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, Robson Bastos.

Na pauta, as constantes reclamações da população quanto ao serviço prestado pela empresa. Segundo o prefeito, os problemas vão desde tarifas consideradas elevadas até a falta de água em diversos pontos do município. Além disso, Babton cobrou a ausência de investimentos por parte da concessionária, que teria a obrigação contratual de realizar melhorias iniciais no sistema de esgoto dentro dos primeiros cinco anos de contrato. “Já se passaram três anos e meio e nada foi feito”, criticou.

A Rio+Saneamento, segundo o prefeito, voltou a se comprometer com obras de tratamento de esgoto em Passa Três e Macundu. “Não foi a primeira vez que ouvimos essa promessa, mas espero que agora as intervenções realmente saiam do papel para beneficiar a população. Convidei a Agenersa justamente para reforçar os pedidos da comunidade e do Legislativo”, afirmou Babton.

O prefeito também orientou os moradores a registrarem formalmente suas reclamações. “É importante que todos usem os canais da concessionária e da Agenersa, para que os problemas fiquem documentados e possam gerar providências efetivas”, ressaltou.

CANAIS PARA RECLAMAÇÕES

A Ouvidoria da Rio+Saneamento atende pelos números 0800 772 1025 e 0800 772 1027 (telefone e WhatsApp para Interior e demais regiões). Já a Ouvidoria da Agenersa pode ser contatada pelo 0800 024 9040 ou pelo WhatsApp (21) 2332-6457.

Foto: Divulgação PMRC