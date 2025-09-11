Polícia Civil prende receptador com maquinário industrial avaliado em R$ 300 mil e recupera sino histórico em Porto Real

Policiais civis da 100ª DP (Porto Real), com apoio de policiais militares e da agentes da prefeitura de Quatis, prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (dia 11), um homem, de 49 anos, pelo crime de receptação. Ele foi capturado em Quatis, com grande quantidade de maquinário industrial, avaliado em cerca de R$300 mil.

No local, situado na Estrada de Quatis, na localidade conhecida como Rua do Ferro Velho, as equipes apreenderam compressor, solda, lixadeira, cortador de ferro, fios, cabos de painéis solares e de aterramento. Também foi recuperado um sino histórico de ferro, pertencente ao Santuário Diocesano, em Floriano, distrito de Barra Mansa.

