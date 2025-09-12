Alunos do Colégio Nossa Senhora do Amparo conquistam títulos internacionais em torneio de robótica no Chile

Alunos do 9º ano do Colégio Nossa Senhora do Amparo, de Barra Mansa, representaram o Brasil no International Tournament of Robots (ITR), realizado em Santiago, no Chile, nos dias 06 e 07 de setembro. A equipe Star Makers, formada por Helena Fonseca Contê, Isabela Bock Flores, Sophia Mendes Fonseca e Luiz Felipe Monteiro Peres, sob a orientação do professor de Robótica Frederico Pitassi e da orientadora educacional Regiane Gabriel Alves, garantiu resultados históricos para a instituição e para a cidade.

O grupo alcançou o 1º lugar na modalidade Dança de Robôs, o 1º lugar no Resgate de Alto Risco, o 2º lugar no Sumô de Robôs e o 3º lugar no Cabo de Guerra, mostrando talento, dedicação e capacidade técnica em uma competição que reuniu equipes de diversos países.

“Os alunos voltaram do Chile com uma bagagem enorme de aprendizado. Eles cresceram não só tecnicamente, mas também no trabalho em equipe, respeito e amadurecimento pessoal. A força de vontade e a sede por conhecimento têm sido cruciais para esses resultados em uma equipe que tem apenas um ano de formação. Nossas aulas de robótica, que começaram com apenas oito alunos, já têm hoje 41 estudantes que em breve estarão nas competições também. Agora vamos nos preparar para a final nacional do Torneio Juvenil de Robótica (TJR) que acontecerá em São Paulo, em dezembro, e que já estamos classificados”, explicou o professor de Robótica, Frederico Pitassi.

Para os estudantes, a experiência no Chile foi marcante e inspiradora. “Foi um momento único e ainda não caiu a ficha que saímos com troféus em todas as modalidades que participamos. Vou levar para a vida não apenas o contato com a robótica, mas, principalmente, todo o aprendizado e a união da nossa equipe”, destacou Helena Fonseca Contê.

O resultado positivo também trouxe novas perspectivas para o futuro. “Participar do ITR foi especial para mim porque, além de ser um campeonato mundial, tive a oportunidade de conhecer um país diferente, algo novo na minha vida. Sou muito grato ao colégio por nos proporcionar essa chance e tenho certeza de que essa conquista vai fazer diferença em qualquer carreira que eu seguir”, completou Luiz Felipe Monteiro Peres.

A orientadora educacional da escola ressaltou o esforço da equipe. “O que mais nos enche de orgulho é ver o empenho e a dedicação dos nossos alunos e do professor Frederico. Essa conquista representa o fruto de um trabalho coletivo entre escola, famílias e estudantes, e prova que investir em educação tecnológica é investir no futuro”, disse Regiane.

Trajetória de sucesso – A história da Star Makers é recente, mas já de grandes conquistas. Criada em 2024, a equipe – que reúne 41 alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – participou inicialmente de exposições, mas logo se destacou no Torneio Juvenil de Robótica (TJR) com a classificação nas fases Estadual (Volta Redonda) e Nacional (São Paulo), o que garantiu a vaga na etapa internacional.

Além disso, a equipe recebeu menções honrosas na Mostra Nacional de Robótica, em Goiânia e Maricá, e medalhas na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) em 2024 e 2025. Agora, o grupo se prepara para os próximos desafios: neste sábado, dia 13 de setembro, disputará o TJR 2025 Estadual, no Colégio ICT, em Volta Redonda. Em outubro, os alunos participarão da Mostra Nacional de Robótica (MNR 2025), com oito projetos classificados.

Fotos: Acervo