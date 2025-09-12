Polícia Civil desmonta esquema de fraude em energia elétrica em Resende

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (dia 12), um funcionário de uma concessionária de energia elétrica acusado de desviar medidores oficiais para realizar ligações clandestinas, em Resende, no Sul Fluminense.

A operação contou com apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e técnicos da empresa responsável pelo fornecimento de energia. As investigações revelaram que o suspeito não apenas fornecia equipamentos para terceiros, mas também utilizava o esquema em benefício próprio, praticando furto de energia em sua residência.

No imóvel, os peritos constataram um medidor inativo conectado irregularmente à rede elétrica, o que impossibilitava a aferição do consumo. Foram apreendidos ainda outros medidores pertencentes à empresa, registrados como extraviados ou furtados, além de centenas de lacres oficiais e ferramentas usadas nas instalações clandestinas.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto de energia mediante fraude e receptação.