Furlani anuncia Expo Cristã BM como parte das comemorações dos 193 anos da cidade

O prefeito Luiz Furlani e a vice-prefeita Luciana Alves receberam nesta sexta-feira (12), o deputado federal Aureo Ribeiro; o presidente da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), Jackson Emerick, o subsecretário de Articulação Institucional do Governo do Estado, Rodrigo Drable, além de pastores da cidade. O motivo do encontro no gabinete do chefe do Executivo foi fazer o anúncio oficial da Expo Cristã BM. O evento acontecerá nos dias 03 e 04 de outubro, como parte das celebrações dos 193 anos de Barra Mansa.

A abertura do evento será no dia 03 de outubro, data do aniversário da cidade, com show da cantora Sara Beatriz. No dia seguinte, 04, será a vez de Gabriel Guedes subir ao palco. A programação ainda inclui apresentações das bandas Novo Som, Renascer Praise e diversos artistas regionais. As atrações serão gratuitas e acontecerão no Parque da Cidade, como uma extensão das comemorações oficiais.

– Vamos abrir a programação pela manhã com o tradicional desfile cívico e seguir a noite com essa grande festa de louvor, fé e união. A Expo Cristã BM vem para marcar uma nova fase da cidade, com uma programação que representa a diversidade e a fé do nosso povo – destacou o prefeito Luiz Furlani.

O presidente da Funarj, Jackson Emerick, reforçou que a Expo Cristã BM marca a retomada dos grandes eventos cristãos no município e resgata a memória afetiva da Festa da Aliança, evento que marcou gerações reunindo milhares de pessoas.

– É uma honra participar dessa retomada histórica, é uma emoção pessoal pra mim pois estive na criação do evento lá atrás. A Expo Cristã é uma releitura moderna da Festa da Aliança, que marcou época em Barra Mansa. Nosso objetivo é reunir famílias, fomentar a cultura e celebrar a fé com união e respeito – afirmou Jackson Emerick.

Durante o anúncio, o prefeito também agradeceu o apoio do deputado federal Aureo Ribeiro, que tem atuado como um importante parceiro da população de Barra Mansa, especialmente na articulação de recursos e investimentos.

– O deputado Aureo tem sido fundamental para viabilizar a realização da Expo Cristã BM e tantas outras ações importantes, como a liberação de R$ 5 milhões em emendas para a Saúde, recursos para a nova ETA da Região Leste e obras de contenção. É um verdadeiro parceiro do povo de Barra Mansa – frisou Furlani.

O deputado federal Aureo Ribeiro destacou a importância do momento vivido pela cidade, lembrando os desafios enfrentados durante a pandemia e a força da união para celebrar a vida e a esperança.

– Barra Mansa passou por momentos difíceis, mas agora é hora de celebrar, de reunir as famílias e mostrar que quando os Poderes Legislativo e Executivo se unem, com apoio do Governo do Estado, quem ganha é o povo. A Expo Cristã BM será o maior evento cristão da história da cidade – garantiu o deputado.

Aureo também adiantou que, no final de semana seguinte, será realizada a Expo BM, com uma programação variada e artistas de diferentes ritmos, incluindo atrações católicas. Os nomes ainda serão anunciados oficialmente.

O propósito é a unidade



O presidente do COPEBAM (Conselho de Pastores de Barra Mansa), Apóstolo Clodoaldo Antônio de Paula, celebrou a realização do evento e a união das igrejas evangélicas no município. “O Reino de Deus é um só, não há denominação quando o propósito é a unidade. A Expo Cristã BM vem para trabalhar essa união, mostrar que juntos podemos transformar a cidade com amor, fé e comunhão,” declarou o líder religioso.

O encontro contou com a presença do presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Alexandre Caneda, a presidente da comissão organizadora da Expo Cristã, Pastora Fátima Lima, do presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro, e dos vereadores Jefferson Mamede, Elias da Corbama, Éverton Pésão, Bruno Oliveira e Junior da Van.

Fotos: Gabriel Borges