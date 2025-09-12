Colisão entre ônibus de turismo e caminhão deixa 11 feridos na BR-393, em Vassouras

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão deixou 11 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (dia 12) na BR-393, na altura do km 228, em Vassouras, no sentido Paraíba do Sul.

Segundo informações do Foco Regional, apesar do susto, nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves. Elas foram encaminhadas para um hospital de emergência da região, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Imagens recebidas pela reportagem mostram que a frente do ônibus ficou completamente destruída com o impacto da colisão.

O trânsito no local está intenso e, no momento, o tráfego segue no sistema pare e siga. A Polícia Rodoviária Federal e equipes de resgate atuam na ocorrência. Mais informações em breve.

Foto enviada por leitor