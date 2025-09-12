Violência em Três Rios: Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos

A Polícia Civil de Três Rios investiga um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta sexta-feira (dia 12) na Rua Sebastião Cassiano da Silva, no bairro Purys. Um jovem de 20 anos morreu e outros dois homens – de 34 e 38 anos – ficaram feridos, sendo o mais novo com ferimentos na perna esquerda e o mais velho atingido na perna esquerda, nas nádegas e nas costas.

Os dois foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. O estado de saúde deles não foi divulgado pela unidade médica.

O corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado na delegacia de Três Rios.