Colisão frontal deixa dois mortos na BR-393, em Vassouras

Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (13) deixou duas pessoas mortas na BR-393, em Vassouras. O fato ocorreu na altura do km 205, na região de Andrade Pinto.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu por volta das 2h e envolveu um automóvel VW/Gol e um caminhão Scania/G370. Após o impacto, os dois veículos pegaram fogo. Os ocupantes do Gol morreram no local e, devido à carbonização, não puderam ser identificados até o momento. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O motorista do caminhão saiu ileso e foi conduzido pela PRF até a 95ª DP (Vassouras), onde o caso foi registrado.

Ainda segundo a PRF, a pista precisou ser totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência, sendo liberada parcialmente no sistema “siga e pare” até por volta das 9h.

Foto: Divulgação/PRF