Duas mulheres ficam feridas após carro sair da pista na BR-393, em Barra do Piraí

Dua mulheres ficaram feridas em um acidente ocorrido por volta das 9h da manhã deste sábado (dia 13), na BR-393, em Barra do Piraí. O fato ocorreu na altura do km 275.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel Fiat/Siena seguia no sentido Volta Redonda, vindo de Vassouras, quando a condutora perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista.

As duas ocupantes tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Ainda de acordo com a PRF, o acidente não causou impacto no trânsito da região.

Foto: Divulgação/PRF