Voltaço empata com o Criciúma no Raulino

O Volta Redonda FC empatou em 0 a 0 com o Criciúma, na noite de sexta-feira (dia 12), no Estádio Raulino de Oliveira. A partida foi válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No decorrer do jogo, o Esquadrão de Aço se defendeu bem, teve iniciativa, criou oportunidades, mas não conseguiu marcar, e o duelo terminou sem gols.

Estreias dos novos reforços

A partida contra o time catarinense marcou a estreia dos mais recentes reforços do clube: Igor Morais (zagueiro), Ygor Catatau (atacante) e Thallyson (volante), que começaram como titulares.

Além deles, Igor Maduro (volante) também atuou, entrando em campo durante o confronto.

Todos eles demonstraram muito empenho e dedicação neste primeiro compromisso com a camisa do clube.

Público e Renda

Público Presente: 1.706

Público Pagante: 1.214

Renda: R$ 31.380,00

Próximo jogo

O Voltaço retorna a campo no sábado (20), quando enfrentará o Amazonas, às 18h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

Foto: Anderson Mendes- COMKT / VRFC