Voltaço enfrenta o Criciúma nesta sexta-feira

O Voltaço enfrenta o Criciúma na noite desta sexta-feira (dia 12) em partida válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira.

Este confronto faz parte da sequência de partidas decisivas que o Esquadrão de Aço vem enfrentando na competição.

Ingressos

O Volta Redonda FC conta com o apoio de seus torcedores, e os ingressos para o jogo podem ser adquiridos pelo site: https://ticketvrx.com.br/64-vrfc-x-criciuma .

No dia da partida, as vendas acontecerão das 16h até o intervalo do jogo, nas bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira.

Setores

Setor Azul: Voltaço Setor Laranja: Criciúma

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Cadeira: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas no dia da partida, a partir das 17h, diretamente nas bilheteiras do estádio, nos seguintes setores: Azul: Voltaço e Laranja: Criciúma.

As gratuidades estarão disponíveis enquanto houver ingressos na carga destinada para esse fim.

Transmissão Canais Disney+.

Foto: Divulgação