Viatura da Guarda Municipal é flagrada estacionada irregularmente no bairro Aterrado

Um veículo da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) foi flagrado estacionado sobre a calçada e com placas ilegíveis na tarde de terça-feira (10), por volta das 17h30min, na Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, no bairro Aterrado. Fotos e vídeos encaminhados à Folha do Aço registram a irregularidade.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar sobre a calçada é infração grave (artigo 181, inciso VIII), enquanto circular com placas ilegíveis configura infração gravíssima (artigo 230, inciso VI). Veículos da Guarda Municipal só podem parar ou estacionar sobre a calçada em situações de urgência ou emergência, devendo acionar o giroflex e sinalizar corretamente.
A denúncia enviada à redação questiona a conduta de agentes públicos, responsáveis justamente pela fiscalização do trânsito. “Quando o poder público desrespeita regras que deveria fazer cumprir, instala-se o descrédito social e o enfraquecimento da autoridade da lei”, afirma o texto. Até a publicação desta reportagem, a prefeitura de Volta Redonda não havia se manifestado sobre o caso.
Foto do leitor