Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense anuncia Natal com sorteio de carro zero

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense confirmou a realização do Natal Metalúrgico 2025, tradicional evento da entidade voltado a associados e seus familiares. A festa ocorrerá sob a gestão do presidente Odair Mariano, que reassumiu a presidência em janeiro após decisão judicial que legitimou a nova direção.

O evento terá como destaque o sorteio de um carro zero quilômetro, além de atrações musicais e recreativas. A iniciativa visa, segundo a entidade, valorizar os trabalhadores e reforçar os vínculos da categoria, em um momento de confraternização que vai além das negociações sindicais.

“Queremos que o trabalhador se sinta valorizado não apenas nas negociações, mas também em momentos como este, de confraternização e alegria. O Natal Metalúrgico é uma forma de agradecer a confiança dos nossos associados e reforçar os laços da categoria”, disse Mariano.

O Sindicato informa que o evento será aberto a todos os associados e seus dependentes. Aqueles que ainda não fazem parte da entidade podem se associar e garantir participação no sorteio do carro e em outros brindes.

Mariano ressaltou ainda que a iniciativa tem como objetivo fortalecer a união da classe metalúrgica, garantindo benefícios e oportunidades de lazer e integração. “Nosso compromisso é com os metalúrgicos e suas famílias. Vamos continuar trabalhando com excelência para colher frutos e benefícios para todos”, afirmou.