Alerta do Inmet prevê tempestade, ventos de até 60 km/h e queda granizo no Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades que podem atingir diversas cidades do Sul Fluminense entre a meia-noite e as 10h desta terça-feira (dia 16). O aviso prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

As cidades da região incluídas no alerta são: Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Valença, Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, além de municípios como Itaguaí.

Segundo o Inmet, há baixo risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Ainda assim, os moradores devem redobrar a atenção durante o período do aviso.

As recomendações são:

  • Evitar se abrigar debaixo de árvores, que podem cair ou atrair descargas elétricas.
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

