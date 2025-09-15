Fiscalização flagra mais um canil irregular e resgata 28 cães em situação de maus-tratos em VR

A Secretaria de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda, com apoio da Guarda Municipal, encontrou um canil irregular no bairro Belmonte, na manhã desta segunda-feira (dia 15). A ação foi desencadeada após uma denúncia sobre a possível venda ilegal de animais no local.

Segundo a secretaria, parte dos cães era destinada à comercialização e outros eram de origem doméstica. No entanto, os agentes constataram condições alarmantes: os animais estavam submetidos a maus-tratos, com espaços inadequados e falta de higiene.

Diante das irregularidades, 28 cães foram apreendidos e encaminhados para cuidados e a um fiel depositário. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda), que deverá apurar os fatos e adotar as medidas legais cabíveis.

A Prefeitura reforça que situações suspeitas de maus-tratos ou irregularidades envolvendo animais podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 156.

Foto: Reprodução