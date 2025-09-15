Alunos da rede municipal de Volta Redonda conquistam 12 medalhas em Torneio Juvenil de Robótica

Alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda conquistaram 12 medalhas no Torneio Juvenil de Robótica, etapa Volta Redonda. O evento, realizado no último sábado (dia 13), no Instituto de Cultura Técnica (ICT), contou com a participação de 100 equipes de todo o estado. Volta Redonda foi representada por 130 alunos, de sete escolas.

O torneio foi dividido em níveis 1, 2 e 3, nas categorias Dança, Viagem ao Centro da Terra, Sumô, Resgate no Plano e Resgate de Alto Risco.

A equipe “Thunderbots”, da Escola Municipal Espírito Santo, conquistou três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze; a “Tecnobots”, da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, levou um ouro e dois bronzes; da Escola Municipal Rubens Machado, a “Rubenstech_bots” garantiu um ouro e uma prata; representando o Colégio João XXIII, a “Robótica João XXIII” ficou com o bronze; enquanto a “Sharkbots”, da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, conquistou um ouro.

Gabriel Duque de Castro Souza, aluno da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro e medalhista de bronze no torneio, destacou a importância do projeto de robótica para a comunidade.

“Ele desenvolve um raciocínio lógico que é muito importante para aprender a lidar com problemas, porque a pessoa se vê em uma posição de que tem que resolver um problema, que não necessariamente alguém vai ter ou vai dar a resposta. Então a pessoa tem que criar ou buscar por conta própria, e isso acaba criando uma independência que se torna necessária a partir de um período da vida”, disse o jovem.

Para o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, o torneio, além de revelar talentos, incentiva o conhecimento tecnológico. “Isso mostra que estamos cuidando das novas gerações, fortalecendo o corpo, a mente, a convivência e algo que sempre foi prioridade no governo do prefeito Neto: a cidadania”, afirmou Osvaldir.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, os resultados do torneio mostram a importância do investimento na educação para a formação das crianças e adolescentes. “Temos uma educação que é referência e os investimentos em modernização, capacitação de profissionais, entre outras melhorias, contribuem para um ambiente educacional cada vez melhor para os alunos.”

