Voltaço inicia preparação para a partida contra o Amazonas

O elenco do Voltaço se reapresentou nesta segunda-feira (dia 15), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, e realizou as primeiras atividades preparatórias para o jogo contra o Amazonas.

A partida, válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontecerá no sábado (20), às 18h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos contra o Criciúma, no sábado (dia 12), participaram de trabalhos de recuperação.

Os demais atletas, que atuaram por menos tempo ou que não estiveram em campo no fim de semana, realizaram exercícios na academia e, em seguida, participaram de um treinamento no campo, comandado pela comissão técnica.

Foto: Rafaela Campos- COMKT/ VRFC