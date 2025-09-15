Aplicativo RJ Digital facilita agendamento e emissão da carteira de identidade

Desde junho, está mais fácil dar início ao pedido de primeira e segunda vias da carteira de identidade e de agendar o atendimento nos postos do Detran RJ. Para isso, basta acessar o aplicativo RJ Digital, do Governo do Estado, que permite preencher os dados do formulário e fazer upload dos documentos necessários. O atendimento presencial, agendado pelo aplicativo, só será necessário para coleta de digitais, fotografia e conferência de dados.

Em um momento de alta demanda pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), quem acessa o RJ Digital não precisa recorrer a despachantes para conseguir agendamento. A ferramenta, lançada em setembro de 2024, centraliza e facilita o acesso a mais de 2.500 serviços públicos digitais. A parceria entre Detran RJ, Secretaria de Transformação Digital e Proderj permitiu incluir a identificação civil entre os serviços digitais disponíveis para todos os cidadãos fluminenses.

O presidente do Detran RJ, Vinicius Farah, afirma que o aplicativo chegou para facilitar o dia a dia das pessoas, desburocratizando e agilizando o acesso ao serviço. Com esse mesmo objetivo, o Detran RJ passou a atender também aos sábados para emissão da carteira de identidade. Além disso, lançou o programa Detran Presente, que percorre os municípios oferecendo documentos e serviços aos moradores. E também integra o programa RJ para Todos, do Governo do Estado, com emissão de documentos.

“Estamos empenhados em facilitar a vida da população, desburocratizando processos e trazendo mais comodidade para o cidadão fluminense. Com o RJ Digital, vamos possibilitar o acesso à cidadania com apenas alguns cliques, na palma da mão. É uma determinação do governador Cláudio Castro”, destacou Farah.

O aplicativo RJ Digital pode ser baixado gratuitamente nas principais plataformas digitais – lojas Android e IOS. Para acessá-lo, o usuário precisa ser cadastrado no portal gov.br, do governo federal. O usuário deverá usar o mesmo login e senha utilizados no sistema gov.br, aceitar o Termo de Uso e Política de Privacidade e, depois, escolher o serviço para ‘Emitir Primeira ou Segunda via da Carteira de Identidade’.

“A disponibilização deste serviço de forma digital é mais um passo em nossa missão de pôr a tecnologia a serviço das pessoas. Estamos simplificando processos, reduzindo a burocracia e promovendo uma gestão pública mais eficiente, com foco no cidadão. Nossa política de transformação digital valoriza a integração entre os órgãos do Estado e facilita a vida da população”, disse o secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga.

O usuário poderá solicitar a identidade somente para ele mesmo ou para seu(s) filho(s) menor(es) de 16 anos. No caso de menores de idade, automaticamente será gravado no campo CPF do responsável o CPF da pessoa que está logada no RJ Digital, não permitindo a alteração da informação. No dia do atendimento presencial, este responsável deverá acompanhar o menor para a coleta biométrica e finalização do atendimento. Quem tiver dificuldades no preenchimento das informações poderá contar com suporte técnico por videochamada.

No app, os usuários podem não apenas solicitar a primeira e segunda via da carteira de identidade, mas ter acesso ao registro de ocorrência online da Polícia Civil, fazer reclamações ao Procon, consultar exames do Rio Imagem, entre outras funcionalidades.

