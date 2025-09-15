Motorista embriagado é preso pela Guarda Municipal após se envolver em acidente no Aterrado

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu na noite de domingo (dia 14) um motorista, de 63 anos, que apresentava sinais de embriaguez após se envolver em um acidente na rampa de acesso ao Hospital Doutor Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais), no bairro Aterrado.

O detido dirigia um Peugeot 207 quando colidiu em outro veículo na entrada da unidade de saúde. No local, os agentes constataram que ele apresentava odor etílico, fala arrastada, olhos vermelhos e desequilíbrio.

O motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde o exame confirmou a ingestão de álcool. Em seguida, foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde acabou preso em flagrante por embriaguez ao volante. A autoridade policial arbitrou fiança no valor de um salário mínimo.

O comandante da GMVR, Silvano de Paula, destacou que a atuação da corporação foi fundamental para evitar maiores problemas. “Nossos agentes trabalham para garantir a segurança da população. Neste caso, a rápida intervenção impediu que o condutor colocasse ainda mais vidas em perigo e algo mais grave pudesse ser registrado”, afirmou Silvano.

O Peugeot 207 foi removido ao depósito público.

Foto: Divulgação/Semop.