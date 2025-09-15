Centro Cultural Fundação CSN exibe documentário em parceria com a UGB

O Centro Cultural Fundação CSN, em Volta Redonda, recebe nesta segunda-feira (dia 15), às 19h, a exibição do documentário “Terras Prometidas”, em mais uma edição do Cine da R21. A sessão será realizada em parceria com o Curso de História da UGB-FERP e contará com uma roda de conversa com professores da universidade logo após o filme.

O documentário mergulha na história pouco conhecida do Barão e da Baronesa de Hirsch, dois dos maiores filantropos do mundo, cujo legado foi fundamental para a formação das primeiras colônias agrícolas judaicas no Brasil no início do século XX. O casal apoiou imigrantes judeus que fugiam da miséria e da perseguição no Leste Europeu, ajudando-os a reconstruir suas vidas em terras brasileiras.

A narrativa acompanha um descendente de uma das primeiras famílias que chegaram à colônia de Philippson, no Rio Grande do Sul, em 1904. Com uma mochila nas costas, ele embarca em uma jornada de redescoberta, revisitando os locais onde seus antepassados viveram, ouvindo relatos de moradores e familiares, e pesquisando arquivos históricos que ajudam a reconstruir esse capítulo da história. O filme conecta o passado ao presente, revelando como o projeto filantrópico dos Hirsch transformou realidades e deixou marcas duradouras.

Mais do que um documentário sobre imigração, “Terras Prometidas” é uma reflexão sobre solidariedade, humanidade e pertencimento. Ao contar essa trajetória de resiliência e reconstrução, o filme também propõe um debate contemporâneo sobre identidade, acolhimento e memória histórica — temas que permanecem relevantes em contextos migratórios atuais.

A exibição será seguida de uma roda de conversa com professores do curso de História da UGB-FERP, aprofundando as discussões sobre o impacto social e histórico dessa migração e o papel dos filantropos na construção das comunidades judaicas no Brasil.