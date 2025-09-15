Neto incomoda ala bolsonarista ao elogiar Lula e Padilha

O prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), voltou a mexer com a ala bolsonarista da cidade. Na manhã de quinta-feira (11), em entrevista ao comunicador Douglas Gonçalves, da Rádio Sintonia do Vale, agradeceu nominalmente ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e ao presidente Lula (PT) pelas verbas enviadas ao município. “Agora, estamos juntando ao ministro da Saúde, e com certeza vamos avançar ainda mais”, disse Neto, sem esconder a parceria.

Esta semana, a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, esteve em Brasília, recebida pelo ministro, em encontro viabilizado pelo deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara. O objetivo foi pleitear aumento do teto financeiro destinado aos procedimentos de Média e Alta Complexidade (teto MAC), ampliando o atendimento em especialidades como oncologia, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ginecologia, integradas ao Programa Mais Especialistas.

O histórico de aproximação com Lula não é novidade. Em março de 2022, às vésperas das eleições, Neto se reuniu às portas fechadas com o então pré-candidato à Presidência. Na época, a ação provocou duras críticas da ala bolsonarista local, que viu o gesto como um rompimento com a base conservadora. No segundo turno das eleições presidenciais daquele ano, Jair Bolsonaro foi o candidato mais votado em Volta Redonda, com 91.375 votos (52,88%), enquanto Lula recebeu 81.419 votos (47,12%).

Nos bastidores, aliados do prefeito admitem que o agradecimento público ao governo federal reacende críticas semelhantes às de 2022. Um político local, que pediu para não ser identificado, avalia que “em tempos de polarização na política nacional, esse tipo de aproximação pode ter o seu preço para Neto e seus aliados, principalmente junto à base mais conservadora”.

Neto, que de bobo não tem nada, também usou a palavra gratidão para agradecer ao governador Cláudio Castro (PL), aliado histórico de Jair Bolsonaro, e citou o apoio do deputado federal e líder do Partido Progressista (PP) na Câmara, Doutor Luizinho, na busca por recursos em Brasília, mostrando articulação política em múltiplas frentes. Apesar da tensão política, o prefeito reforça que a prioridade é garantir recursos e melhorias à saúde municipal.

Segundo a SMS, a ampliação do teto financeiro do SUS é considerada essencial para reduzir o déficit atual, agilizar diagnósticos e ampliar a oferta de serviços especializados. “É fundamental buscar recursos e apoio para Volta Redonda, garantindo melhores condições de atendimento e mais qualidade de vida para nossa população. Estamos no caminho certo para tornar a saúde pública da nossa cidade a melhor do país”, destacou o prefeito Neto.