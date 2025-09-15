BM: Dupla com tornozeleira tenta fugir da PM pelo rio, mas acaba presa com drogas

Dois homens, de 34 e 30 anos, foram presos na noite de domingo (dia 14) durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas, em um ponto conhecido como “pontilhão”, na linha férrea do bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. Outros cinco indivíduos – entre eles um adolescente de 13 anos – foram detidos no local e liberados após prestarem depoimento como usuários.

De acordo com a PM, equipes do programa Bairro Presente faziam patrulhamento na região, que é conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, quando receberam denúncias de populares sobre dois homens que estariam vendendo drogas no local. Os agentes passaram a observar a movimentação e, em seguida, montaram um cerco com apoio de outra guarnição.

Segundo o relato dos policiais, ao perceberem a aproximação das viaturas, os dois suspeitos tentaram fugir. Um deles correu pela linha férrea e chegou a lançar sacolas no rio, enquanto o outro tentou atravessar o Rio Paraíba do Sul, mas foi alcançado pelos agentes. Durante a abordagem, foram apreendidos 50 pinos de cocaína, 11 sacolés de maconha, R$ 111,65 em dinheiro e quatro aparelhos celulares.

Ainda de acordo com a polícia, os dois presos usavam tornozeleira eletrônica e um deles, com extensa ficha criminal, havia deixado a prisão há pouco tempo. Após a pesagem do material, foi constatado que se tratava de 58 gramas de cocaína e 59 gramas de maconha.

A dupla foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foi autuada por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os demais envolvidos foram ouvidos como usuários e liberados.

Foto: Divulgação