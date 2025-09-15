Violência psicológica: Homem quebra vidro e danifica móveis durante briga com a companheira, em Barra Mansa

Um homem de 47 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (dia 15) em Barra Mansa, suspeito de violência psicológica contra a companheira. O caso ocorreu por volta das 7h48, no bairro Ano Bom, e chamou atenção pelo nível de agressividade durante uma discussão.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 38 anos, relatou que o companheiro quebrou o vidro da porta e danificou móveis após uma briga motivada por mensagens de cunho extraconjugal. A filha do casal e a mãe da mulher presenciaram a cena e prestaram depoimento como testemunhas.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito bastante agitado. A mulher foi levada ao Hospital Santa Casa, onde recebeu atendimento e posteriormente foi liberada.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa, onde o homem foi autuado com base na Lei Maria da Penha. Ele segue à disposição da Justiça.