Sindicato dos Metalúrgicos reinaugura sede em Barra Mansa

Após mais de uma década de portas fechadas, a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense em Barra Mansa foi oficialmente reinaugurada nesta segunda-feira (dia 15), em cerimônia que marcou o lançamento do curso de Operador Geral, fruto de uma parceria entre o Sindicato, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, o Consórcio Modular e o Cluster Automotivo da região.

Para Odair Mariano, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, trata-se de um marco histórico. “Estamos devolvendo à categoria um espaço de acolhimento, formação e luta. A sede de Barra Mansa é símbolo da nossa resistência e agora será também um polo de oportunidades para os trabalhadores da região”.

José Marcos, diretor de comunicação do sindicato e responsável pela unidade de Barra Mansa, destacou o papel da sede como elo entre os metalúrgicos e as transformações do setor. “A sede volta com uma proposta moderna, conectada às demandas da indústria e da sociedade. Queremos que o trabalhador enxergue aqui um lugar de escuta, capacitação e pertencimento”.

Presente na cerimônia, o subsecretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro e ex-prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, reforçou a importância da iniciativa para o desenvolvimento local. “A reabertura da sede e o início do curso de Operador Geral mostram que o diálogo entre indústria, sindicato e poder público pode gerar frutos concretos. É um passo importante para fortalecer nossa base produtiva e gerar empregos qualificados”.

Representando a Volkswagen Caminhões e Ônibus, Melquizedek Louzado, gerente de Governança, Relações Trabalhistas e Operações da empresa no Brasil e México, celebrou a parceria como um modelo de integração. “Acreditamos que investir na formação dos trabalhadores é investir no futuro da indústria. Essa parceria com o Sindicato e os demais atores do Consórcio Modular reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da cadeia automotiva”.

O curso de Operador Geral é oferecido gratuitamente aos trabalhadores da região, com foco em competências técnicas voltadas à indústria automotiva. As aulas são ministradas na própria sede, que passou por reformas.

