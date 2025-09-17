Chuvas causam transtornos no abastecimento de água em Barra Mansa

O Saae-BM informou que as fortes chuvas que atingiram Barra Mansa na terça-feira (dia 16) causaram uma série de transtornos no sistema de abastecimento de água do município. Com isso, moradores podem sentir reflexos no abastecimento de água nesta quarta-feira (dia 17)

Segundo a autarquia, das 64 elevatórias que atendem os bairros da cidade, cerca de 60% sofreram com picos de energia, o que afetou temporariamente o fornecimento em localidades como Getúlio Vargas, Vila Brígida, Cotiara, Vila Independência, Região Leste e outros pontos.

Em nota, o Saae reforçou que na manhã de hoje todas as elevatórias já estão operando normalmente e o sistema segue em processo de regularização.