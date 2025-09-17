Panetones escondiam drogas: PRF apreende mais de 770Kg de maconha na BR-393

Uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas escondidas em meio a uma carga de panetones, na noite da terça-feira (dia 16), na BR-393, em Paraíba do Sul.

Por volta das 21h40, agentes da Unidade Operacional da PRF de Paraíba do Sul deram ordem de parada a um caminhão com semirreboque do tipo baú, que trafegava no sentido Três Rios. Durante a inspeção da carga, que tinha nota fiscal indicando o transporte de 22.896 unidades de panetones, os policiais perceberam um forte cheiro de maconha ao abrir o compartimento.

Ao verificar algumas caixas, os agentes encontraram sacolas semelhantes às usadas para embalar grãos, que continham tijolos prensados da droga. No total, foram apreendidos 777,445 quilos de maconha, embalados em 1.220 pacotes.

O motorista, de 38 anos, foi detido e encaminhado junto com o veículo e a carga à 108ª DP (Três Rios), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/PRF