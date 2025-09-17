Concurso da Alerj tem FGV como banca organizadora; Cargo de nível superior tem previsão de mais de 86 vagas com salário de R$ 12.500

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) publicou, na edição do Diário Oficial desta terça-feira (16/09), a definição da Fundação Getúlio Vargas (FGV) como instituição responsável pelo planejamento, organização e execução do próximo concurso público da Casa. No total, serão 109 vagas, sendo 20 para nível médio, 86 para nível superior e três para o cargo de procurador legislativo. O edital está sendo elaborado e ajustado pela Comissão Organizadora da Alerj e pela equipe da FGV. A previsão é de que o edital seja divulgado ainda neste mês de setembro, com as provas sendo realizadas em janeiro de 2026.

“A Alerj está fazendo todo o planejamento para que o concurso seja realizado da melhor forma possível, com total transparência e informações para todos que queiram fazer a prova. Depois de quase 10 anos, a Alerj volta a realizar um concurso público, fortalecendo a estrutura do serviço realizado na Casa e reforçando o compromisso com o servidor público”, disse o presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacellar (União), que anunciou o concurso em dezembro de 2024.

O planejamento inicial, seguindo as necessidades de cargos existentes atualmente na Alerj, já definiu a quantidade de vagas e as remunerações: três vagas para Procurador Legislativo com salário inicial de R$ 46.306,19; 20 vagas para Especialista Legislativo de Nível Médio com salário inicial de R$ 10.369,60; 86 vagas para Especialista de Nível Superior de várias especialidades com salário inicial de R$ 12.591,66. Todas as leis de reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras e indígenas e hipossuficiência econômica serão respeitadas.

As vagas para nível superior devem ser para as áreas de Assistência Social, Enfermagem, Medicina, Auditoria, Relações Públicas, Comunicação Social, Direito, Recursos Humanos, Administração e Informática Todas as informações sobre o concurso serão publicizadas com a devida antecedência a sua realização. Também será formado um cadastro de reserva para possíveis convocações futuras, de acordo com a necessidade do órgão durante o prazo de validade do certame.

O último concurso público da Alerj foi realizado em 2016, com mais de 22 mil candidatos para os cargos de procurador e de especialista legislativo. À época, as provas foram aplicadas em várias cidades do Estado do Rio.

