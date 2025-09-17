Colisão traseira deixa um ferido na Dutra, em Barra Mansa

Uma colisão traseira entre um automóvel Citroën C3 e um veículo de carga deixou uma pessoa de 45 anos ferida na noite desta terça-feira (dia 16) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O acidente ocorreu por volta das 21h, na altura do km 283 da pista sentido São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do C3 sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária RioSP, sendo encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde dele não foi divulgado.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF