PF deflagra operação contra tráfico de animais silvestres e bloqueia R$ 2 milhões no RJ

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (dia 17) a Operação Segundo Mandamento para combater o tráfico de animais silvestres em aplicativos de mensagens e nas feiras livres do estado do Rio de Janeiro. Na ação, policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Duque de Caxias/RJ (2), São Gonçalo/RJ (2) e Magé/RJ (1).

As investigações foram iniciadas a partir de prisões em flagrantes contra indivíduos que transportavam grandes volumes de animais, em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro. Os investigados também são suspeitos de envolvimento no esquema internacional de tráfico de micos-leões-dourados, que resultou na apreensão dos referidos animais no Suriname e no Togo.

Também foi identificado que a organização criminosa envolvida nos delitos vinha lavando o dinheiro obtido ilicitamente. Diante das provas colhidas até o momento, o Poder Judiciário ordenou o bloqueio de bens de investigados no valor de R$ 2 milhões.

Os investigados vão responder por concurso material sobre os crimes ambientais, receptação qualificada, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.

