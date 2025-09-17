Homem é preso por perseguição e violência contra ex-companheira em Barra do Piraí

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (dia 17), um homem de 41 anos acusado de perseguição (stalking) e violência doméstica contra a ex-companheira, de 34 anos, no bairro Vila Ipiranga, em Barra do Piraí. A ação foi conduzida por agentes da 88ª DP, com apoio da Polícia Militar, após diligências iniciadas a partir de uma denúncia registrada na unidade.

Segundo a Polícia Civil, a vítima havia sido brutalmente agredida pelo suspeito no último domingo (dia 14), quando levou socos e chutes no rosto. Devido à gravidade das lesões, ela precisou ser internada por dois dias em um hospital da cidade.

Em um episódio recente, o homem chegou a arrombar a residência da vítima à sua procura. A mulher não estava em casa no momento e toda a ação foi registrada em vídeo, que passou a fazer parte das investigações. Segundo os agentes, o material comprova a ousadia e a periculosidade do comportamento do suspeito.

Após ser localizado, o homem foi preso e conduzido para a 88ª DP, onde permaneceu detido à disposição da Justiça. A Polícia Civil destacou que a prisão “reafirma o compromisso firme da instituição no combate aos crimes contra a mulher, assegurando resposta rápida e eficaz diante de situações que atentem contra a liberdade, a integridade física e psicológica e a dignidade das vítimas”.

Crime previsto em lei

O crime de perseguição é tipificado pela Lei nº 14.132/2021 e prevê punições para condutas como ameaças, invasões, intimidações e outras ações capazes de gerar medo constante e violar a paz pessoal e familiar. No caso de violência contra a mulher, a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) permite medidas protetivas e ações imediatas para garantir a segurança da vítima.

