Cláudio Castro dobra número de vagas para o curso de formação de soldados da Polícia Militar

O governador Cláudio Castro autorizou o aumento do número de vagas no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), para os concursados de 2023. A partir dessa autorização, que foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (dia 17), as vagas dobram, saindo de 2 mil para 4 mil convocados.

“Seguimos com o trabalho firme para promover o fortalecimento das forças de segurança, e é um privilégio liderar o Estado do Rio de Janeiro nesse tempo. Estamos investindo no policial e em tudo que proporciona ao policial a oportunidade de fazer o seu melhor trabalho, que é infraestrutura, logística e treinamento. Reitero meu compromisso, vamos chamar 4 mil policiais deste concurso. Em 2026, vem um novo concurso, para que novas pessoas tenham a oportunidade de ingressar nessa corporação”, destacou Castro.



Valorização das forças de segurança



Essa ação é mais um passo para diminuir o déficit no quadro efetivo da corporação, e faz parte, também, das ações do Governo do Estado para valorizar as forças de segurança. São mais de R$ 4,5 bilhões investidos para adquirir novos recursos materiais para as áreas operacionais e de inteligência, como também para melhorar as condições de trabalho dos policiais, com obras de infraestrutura em unidades, compra de equipamentos de proteção individual e convocação de policiais.



Ao longo deste ano, o governador Cláudio Castro tem renovado a frota da Polícia Militar a partir da entrega de 758 novas viaturas. Desde 2022, o Estado já adquiriu 1.714 viaturas, e ainda em 2025 está prevista a entrega de 470 motocicletas e um helicóptero blindado. Além disso, o Governo do Estado investiu R$ 170 milhões em obras de reforma de unidades da Polícia Militar. Foram R$ 160 milhões para a reestruturação de instalações e aquisição de recursos tecnológicos.



“O reforço no efetivo da Polícia Militar é fundamental para garantir a segurança da população fluminense. O governador entende a importância de destinar recursos para a segurança pública, que é uma área transversal para garantir também o desenvolvimento do estado. Ao comprar novos equipamentos, novos veículos e agora com o aumento das vagas, garantimos também dignidade aos nossos agentes”, afirmou o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes.

Foto: Divulgação