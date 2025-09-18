“Foi sem querer querendo”: Jovem fantasiado de Chaves é detido com drogas em Miguel Pereira

Um jovem de 24 anos, vestido como o personagem Chaves, foi detido por porte de drogas em Miguel Pereira. O caso ocorreu na última sexta-feira (dia 12), mas ganhou grande repercussão nas redes sociais nesta semana, após a divulgação de vídeos que mostram o momento da abordagem e da condução do rapaz à delegacia.

Segundo a Operação Segurança Presente, o jovem estava em um transporte alternativo da linha Japeri x Arcozelo quando foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Os agentes desconfiaram de sua atitude e decidiram realizar a revista. Durante a abordagem, ele admitiu que portava drogas para consumo próprio e entregou voluntariamente dois cigarros artesanais de erva seca prensada, semelhante à maconha.

As imagens que circulam na internet mostram o rapaz algemado, imitando os trejeitos do personagem enquanto é levado pelos agentes – inclusive chutando o chão, gesto característico de Chaves. A cena inusitada chamou atenção dos passageiros e viralizou nas redes sociais.

O material apreendido foi encaminhado para perícia e o jovem foi levado à 96ª DP (Miguel Pereira), onde foi autuado por uso e consumo de drogas. Após prestar depoimento, ele foi liberado.

Foto: Reprodução