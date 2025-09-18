Homem é preso por tentar matar o melhor amigo, em Arrozal; Vítima está em estado grave

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Piraí resultou na prisão em flagrante de um homem de 29 anos, na manhã desta quinta-feira (dia 18), no distrito de Arrozal. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado contra o melhor amigo, um homem de 51 anos. De acordo com a investigação, os dois passaram a madrugada ingerindo bebidas alcoólicas quando começaram uma violenta discussão.

“Quando chegamos, a cena era de brutalidade extrema. O autor havia usado uma faca e até uma tesoura para golpear o melhor amigo, em um ataque covarde e sem qualquer chance de defesa. O motivo foi fútil: uma discussão motivada pelo fato da vítima não encontrar a chave da casa e não conseguir abrir a porta, depois que o “amigo” decidiu ir embora. Não vamos tolerar tamanha violência em Piraí”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

A polícia chegou até o local após denúncia feita pelos vizinhos, que ouviram gritos e pedidos de socorro. O acusado ainda estava dentro da casa quando foi preso em flagrante. As armas utilizadas no crime foram apreendidas pela perícia.

“Ao chegarmos ao local, encontramos a residência em situação de destruição, com móveis quebrados e muito sangue espalhado. A vítima estava caída no chão, desacordada e com diversas perfurações no corpo, peito e pescoço. Determinei a prisão em flagrante pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima. A pena pode chegar a 30 anos de prisão”, destacou o delegado Antonio Furtado.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Flávio Leal, em Piraí, onde passou por cirurgia de emergência e segue internado em estado grave.

Foto: Divulgação