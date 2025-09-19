Polícia identifica suspeitos de abandonar cavalo amarrado em Piraí; laudo aponta que animal foi deixado vivo e morreu agonizando

A Polícia Civil identificou os dois homens suspeitos de abandonar um cavalo com as patas amarradas às margens de uma estrada em Piraí. O caso chocante aconteceu na última segunda-feira (dia 15) e gerou revolta nas redes sociais e na cidade.

Segundo a polícia, um dos envolvidos é o próprio dono do animal. Ele confessou que o cavalo estava com fortes cólicas e, como não sabia o que fazer, decidiu se livrar do bicho. O homem contou que o cavalo teria amanhecido morto, mas uma perícia feita por uma veterinária de Pinheiral concluiu que ele ainda estava vivo quando foi jogado na estrada, e morreu agonizando, sem qualquer tipo de assistência.

As investigações começaram logo após o corpo do animal ser achado por agentes da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e Agricultura. O cavalo, de cerca de seis anos, estava com as patas dianteiras e traseiras amarradas e com cordas no pescoço. Próximo ao corpo, os agentes encontraram uma lona azul, que teria sido usada para o transporte.

Imagens de câmeras de segurança e denúncias anônimas ajudaram a polícia a chegar até os suspeitos. Um vizinho do dono do cavalo também foi apontado como participante. Ele teria ajudado no transporte do animal, usando uma carretinha.

Os dois foram levados para a delegacia de Piraí, prestaram depoimento e foram liberados. Eles vão responder em liberdade por maus-tratos a animais perante o juizado especial criminal da cidade.

Foto: Divulgação