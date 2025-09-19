Empresário Ênio Salles morre aos 72 anos em Barra Mansa

Barra Mansa perdeu, na madrugada desta sexta-feira (dia 19), uma de suas figuras mais conhecidas do setor empresarial. O empresário Ênio Salles, de 72 anos, morreu em casa, no bairro Jardim Alice, vítima de um infarto.

Popularmente chamado de Eninho, o empresário construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo na cidade. Atualmente, era sócio da BarraLub, distribuidora de lubrificantes que mantinha em parceria com os filhos. Antes, já havia sido proprietário de uma rede de postos de combustíveis.

Eninho deixa três filhos. Até a última atualização desta reportagem, a família ainda não havia divulgado informações sobre o velório e o sepultamento.