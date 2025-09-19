Suspeito de tráfico é preso pela Polícia Civil no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa

A Polícia Civil realizou na noite desta quinta-feira (dia 18) uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, área de influência da facção criminosa Comando Vermelho. A ação foi coordenada pelo delegado titular da 90ª DP, Marcus Montez, e contou com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT 2) do 28º BPM.

De acordo com a ocorrência, após monitoramento na região, os agentes identificaram o ponto de venda de drogas e prenderam um homem em flagrante. Com ele, foram apreendidos 65 pedras de crack, 44 pinos de cocaína e 34 pequenos tabletes de maconha.

Segundo a polícia, o suspeito confessou envolvimento com atividades criminosas. Ele foi encaminhado à delegacia e, após os procedimentos de praxe, transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.